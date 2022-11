Lamento, sou livre

Qualquer coação sobre as pessoas que se limitam a exercer a sua cidadania de forma civilizada é um risco para uma vivência democrática genuína e vibrante.

Não sou pessoa para ter medo e nunca tive medo. Mas sinto-me numa época de forte condicionamento das minhas liberdades. Parecer-me-ia impensável que uma simples presença na apresentação de um livro pudesse trazer uma colagem a um certo grupo político ou uma conotação ideológica que nem sequer é a minha. Qual a autoridade para alguém julgar outro pelo simples facto de querer ouvir uma versão de situações complexas que ocorreram no passado (relativamente recente) e que tanta relevância teve na vida do país e no prejuízo que trouxe a muita gente?