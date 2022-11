Supremo dos EUA obriga Trump a entregar impostos ao Congresso

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu, na terça-feira, que Donald Trump vai ter de entregar as suas declarações de impostos à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Representantes norte-americana, pondo fim a uma batalha judicial que durava há três anos e meio.

A decisão foi comunicada numa breve nota, não assinada, e onde não consta nenhuma declaração em contrário de qualquer um dos nove juízes do Supremo — incluindo os seis conservadores, três dos quais foram nomeados por Trump. E é conhecida a poucas semanas de uma mudança importante na condução dos trabalhos na câmara baixa do Congresso dos EUA, com o Partido Republicano a preparar-se para assumir a maioria, a partir de Janeiro de 2023, com a promessa de pôr fim às várias investigações sobre Trump que foram lançadas pelo Partido Democrata.

A líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, congratulou-se com a notícia, considerando que a decisão do Supremo Tribunal “defende a democracia, o primado da lei e a capacidade do Congresso para cumprir as suas responsabilidades legislativas e de supervisão”.

“Estes documentos são vitais para o mandato constitucional da Câmara dos Representantes: defender o interesse público e a nossa segurança nacional, e responsabilizar os nossos decisores públicos “, disse ainda Pelosi, no Twitter.

Ao mesmo tempo, Pelosi — que já anunciou a sua saída da liderança do Partido Democrata, no início de Janeiro — instou as duas câmaras do Congresso a aprovarem uma lei que obrigue os Presidentes dos EUA e os candidatos nas eleições presidenciais a divulgarem as suas declarações de impostos.

Suspeitas de perseguição fiscal

Trump foi o primeiro candidato à Casa Branca, nas últimas cinco décadas, a recusar-se a divulgar as suas declarações de impostos. Perante essa recusa, a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Representantes lançou uma investigação em 2019, assim que o Partido Democrata assumiu a maioria conquistada nas eleições de Novembro de 2018.

Intimado pela comissão a entregar as declarações de impostos ao Congresso, Trump recorreu aos tribunais e foi conseguindo adiar uma decisão final. O primeiro recurso, apresentado no Verão de 2019 a um juiz nomeado por Trump, Trevor McFadden, só foi decidido em Dezembro de 2021; e o caso só chegou ao Supremo Tribunal em finais de Outubro.

Em Setembro de 2020, o jornal New York Times publicou uma investigação sobre o registo fiscal do então Presidente dos EUA, que revelou um passado de negócios falhados, elisão fiscal e dívidas.

Segundo o jornal, Trump não pagou qualquer valor em impostos sobre os rendimentos em 11 dos 18 anos analisados e pagou apenas 750 dólares em 2016 e em 2017.

Na semana passada, a Comissão de Orçamento e Finanças pediu ao Departamento do Tesouro que reforce as suas investigações sobre a relação de Trump com a máquina fiscal norte-americana durante os anos em que foi o Presidente dos EUA.