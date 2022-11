Presidente moldava diz que não se pode confiar nos russos que deixaram o seu povo “às escuras e ao frio”

A Presidente da Moldova acusou a Rússia de atacar alvos e infra-estruturas civis com o simples propósito de humilhar outros países e mantê-los pobres e subjugados. Maia Sandu enviou uma mensagem pelas redes sociais depois de o país ter ficado sem distribuição de energia na tarde desta quarta-feira.

“Não podemos confiar num regime que nos deixa às escuras e ao frio, que mata intencionalmente pessoas pelo simples desejo de manter outras nações na pobreza e na humilhação”, escreveu a chefe de Estado, citada pela agência moldava IPN.

“A Rússia deixou a Moldova às escuras. A guerra da Rússia na Ucrânia mata pessoas. Destrói com rockets edifícios de apartamentos e infra-estruturas de energia. Os ataques na Ucrânia continuam. As pessoas resgatam os feridos de debaixo dos escombros e choram os seus parentes mortos”, escreveu a chefe de Estado.

“As vidas humanas não podem ser recuperadas, mas o fornecimento de energia pode. Vamos resolver os problemas técnicos e teremos electricidade outra vez. Todas as instituições do Estado estão a trabalhar com esse propósito”, garantiu Maia Sandu.

Numa mensagem de desafio à Rússia, a Presidente moldava acrescentou que só existe um caminho para o seu país que é o de fortalecer os laços com o Ocidente, porque não se pode confiar em Moscovo.

“Não importa o tamanho das dificuldades agora, o nosso único caminho, o rumo do futuro para a República da Moldova deve continuar a ser o do mundo livre”, sublinhou na mensagem a Presidente pró-ocidental, ao contrário do seu antecessor, Igor Dodon.

Segundo a empresa de distribuição de energia Power Energy, num comunicado citado pela agência, o fornecimento de electricidade está cortado desde as 14h23 desta quarta-feira (menos duas horas em Portugal continental) e que estavam a ser envidados esforços para repor o serviço.

“Pedimos aos consumidores alguma compreensão porque não se trata de uma falha do operador do sistema de distribuição e assegurar que está a ser feito um esforço para manter um fornecimento de energia contínuo”, anuncia a empresa no comunicado.