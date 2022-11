Grupo Wagner: Qual o objectivo da organização militar fantoche da Rússia?

O Grupo Wagner é um braço armado do Kremlin e está activo no conflito da Ucrânia, mas tem já tentáculos em vários continentes. Neste P24 conhecemos esta organização militar russa, com o jornalista Ivo Neto.

