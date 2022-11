Escalões de IRS: PS chumba alternativas da oposição e limita subida a 5,1%

PS rejeitou propostas do BE e PCP para aumentar a dedução específica dos trabalhadores por conta de outrem. Valor continuará a ser fixo e não aumentará em função do indexante de apoios sociais.

O grupo parlamentar do PS chumbou as várias propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 apresentadas pela oposição com o objectivo de actualizar os valores que definem os nove escalões de IRS a um ritmo superior ao proposto pelo Governo, e deu luz verde à iniciativa inicial do executivo, de aumentar os valores em 5,1%.

Um exemplo: em vez de o primeiro escalão de rendimento colectável abranger os valores que vão até aos 7116 euros, este primeiro degrau vai abranger os valores até aos 7479 euros, o que significa que a taxa do primeiro escalão, de 14,5%, abrangerá uma fatia de rendimentos 363 acima do que actualmente. Com isso, o segundo degrau, ao qual se aplicará uma taxa de IRS de 21%, vai iniciar-se nos valores acima de 7479 euros, em vez de começar imediatamente acima dos tais 7116 euros (e terminará nos 11.284 euros, em vez de acabar nos 10.736 euros como actualmente).

A taxa de IRS deste segundo patamar de rendimento vai diminuir, porque actualmente está nos 23%, e passará para 21%. No próximo ano, quando o fisco for calcular o IRS final relativamente aos rendimentos ganhos ao longo deste ano de 2022, a tributação ainda será feita com base na tabela actual, porque é a que se encontra em vigor este ano. Só em 2024, quando fizer o cálculo do imposto sobre os rendimentos ganhos ao longo de 2023, é que a administração tributária terá em conta a nova tabela que resulta do figurino agora aprovado, com esta actualização e a redução da taxa do segundo patamar.

Relativamente à actualização dos valores que definem os nove patamares de rendimento, cada partido propunha uma variação superior, para colmatar o impacto da subida da inflação.

O PSD propôs uma subida de 7,4%, “em linha com a estimativa de inflação para 2022” do próprio Governo. O PCP colocou à votação uma subida ligeiramente acima, de 7,8%, por ser essa a projecção do Banco de Portugal para a inflação deste ano. Do Livre, a proposta passava por uma actualização de 8%. O PAN propunha actualização já nos 9,4%, enquanto o Bloco de Esquerda queria fazer uma actualização de 10,5%, somando os valores da inflação “acumulada em 2022 e 2023”. O Chega queria uma actualização dos limites dois primeiros escalões em 7,8% e colocava outras alterações em cima da mesa, combinando a proposta com uma reformulação dos escalões (passando de nove para sete) e com novas taxas.

Chumbada foi também a proposta da Iniciativa Liberal (IL) para reduzir o número de escalões de nove para dois, o que significava haver apenas duas taxas de IRS, uma de 14,5% para os rendimentos colectáveis até aos 26.665 euros e outra de 48% para os valores acima desse patamar.

Aumento da dedução específica chumbada

O Bloco de Esquerda e o PCP propunham aumentar o valor da dedução específica dos contribuintes que são trabalhadores por conta de outrem – para impedir um agravamento do IRS por causa da inflação -, mas o PS travou essa pretensão. A dedução específica é um valor que é subtraído ao rendimento bruto, o ponto de partida para a determinação do rendimento colectável sobre o qual irá incidir o IRS.

Com este resultado, esta dedução continuará a ser um valor fixo — vai manter-se nos 4104 euros — e não aumentará em função do Indexante de Apoios Sociais (IAS).

O BE propunha que a dedução específica passasse dos actuais 4104 euros para 4596 euros em 2023 (o equivalente a 0,8 x 12 x Indexante de Apoios Sociais, IAS), enquanto o PCP queria um aumento para 4691 euros (o correspondente a 0,7 x 14 x IAS). No caso dos pensionistas, o PCP propunha que os contribuintes com os rendimentos até aos 4490 euros anuais pudessem deduzir a totalidade do valor, quando, actualmente, a isenção do IRS só se aplica aos pensionistas que ganham por ano até aos 4104 euros.