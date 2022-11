Ronaldo suspenso por dois jogos em incidente com adepto do Everton

Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira castigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) com dois jogos de suspensão e uma multa de 50.000 libras (58.000 euros), na sequência de conduta imprópria que teve para com um jovem adepto do Everton.

A suspensão, acrescida de multa e de uma advertência para o futuro reporta-se ao incidente ocorrido no jogo da Liga inglesa com o Everton, a 9 de Abril.

“Fica suspenso nos próximos dois jogos de todas as competições internas em Inglaterra para os quais seja elegível, pelo Manchester United (ou outro clube)”, indicam as conclusões disciplinares da FA.

Após o jogo que o Manchester United perdeu por 1-0 em Goodison Park, Cristiano Ronaldo bateu na mão de um adepto de 14 anos que o filmava com o telemóvel à entrada do túnel.

“Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como os que atravessamos. Porém, temos de ser sempre respeitadores, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que gostam de futebol”, escreveu, então, o avançado nas redes sociais.

A mãe do jovem autista disse que o filho ficou em choque com o incidente que motivou a intervenção da polícia britânica.

A Federação inglesa refere que Cristiano Ronaldo “admitiu a conduta imprópria”, enquanto a comissão reguladora, após a audição no âmbito do inquérito, classificou a situação como “imprópria e violenta”.

O Manchester United comunicara já a rescisão, por mútuo acordo, com Cristiano Ronaldo, no seguimento da entrevista do jogador, pelo que o internacional português, caso se mantenha em Inglaterra, deverá cumprir o castigo numa outra equipa.