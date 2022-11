Rei decreta feriado na Arábia Saudita após triunfo histórico contra Argentina

Após o apito final do jogo contra a Argentina, festejos irromperam nas ruas de Riade.

O rei Salman, da Arábia Saudita, proclamou feriado para esta quarta-feira, o dia a seguir à histórica vitória da selecção saudita contra a Argentina (2-1), no jogo de estreia no Mundial2022 no Qatar.

O monarca “determinou que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os trabalhadores dos sectores público e privado, bem como para todos os estudantes do sexo masculino e feminino em todos os níveis de ensino”, noticiou o canal de televisão Al-Ekhbariya.

O feriado é decretado numa altura em que decorrem exames no ensino, o que levará ao reagendamento destes.

O canal divulgou fotos do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, a festejar a vitória dos sauditas na companhia de várias personalidades, entre as quais o ministro da Energia, o príncipe Abdelaziz bin Salman.

Após o apito final, cenas de regozijo irromperam nas ruas da capital Riade, onde os sauditas dançaram de alegria enquanto os condutores agitavam a bandeira nacional pelas janelas dos seus veículos.

Saleh Al Shehri, aos 48 minutos, e Salem Al Dawsari, aos 53, selaram os golos que derrubaram, inesperadamente, os argentinos, que até começaram, praticamente, a ganhar, graças a um golo de Lionel Messi, de grande penalidade, aos 10.

A Arábia Saudita, que lidera o Grupo C após o empate entre Polónia e México (0 x 0), enfrenta os polacos no sábado, completando a fase de grupos em 30 de Novembro contra o México.