Alemanha não censurou a irreverência do Japão

O décimo jogo do Mundial 2022 começou com um protesto alemão contra a censura à liberdade de expressão que tem sido recorrente no Qatar e terminou com a mannschaft de joelhos, sem conseguir reprimir a tradicional irreverência do Japão.

Na primeira partida do Grupo E, os germânicos concluíram a primeira parte em Doha com 79% de posse de bola e 13-1 em remates, mas apenas um golo (Gundogan, de penálti).

No entanto, uma mudança táctica dos nipónicos ao intervalo virou o jogo do avesso e, com muito mérito, o Japão deu a volta ao resultado – golos de Ritsu Doan e Takuma Asano -, venceu um dos candidatos a ganhar a prova, por 2-1, e recuperou fantasmas recentes da Alemanha.