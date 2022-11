Quarta na TV: a missão do Oppy e a traição do padre, com Prazer, Camaradas!

CINEMA

O Primeiro Homem na Lua

Hollywood, 15h45

Com assinatura de Damien Chazelle, baseia-se na obra em que o escritor James R. Hansen descreve os antecedentes da primeira viagem à Lua e a forma como a façanha mudaria a percepção da espécie humana. Ryan Gosling encabeça um elenco que conta também com Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit.

A Traição do Padre Martinho

RTP1, 21h01

Estreia. O livro homónimo de Bernardo Santareno é vertido para telefilme pela realizadora Ana Cunha, em mais um capítulo do projecto Contado por Mulheres. Passada numa aldeia da Covilhã, nos anos 1960, é a história de um jovem padre (Diogo Martins) muito acarinhado e defendido pelos seus paroquianos – ao ponto de se revoltarem contra ordens episcopais que o querem transferir para outro lado.

É que o bispo recebeu queixas de um empresário incomodado por o pároco se ter juntado à luta dos operários por melhores condições de trabalho. Luís Esparteiro, Fernando Rodrigues, Ricardo Carriço, Manuel Marques, Rui Mendes, Maria Arrais, Gonçalo Botelho, Jacqueline Corado, Amélia Videira, Eva Barros, Rui Mendes e Pedro Pernas também entram no elenco.

Sensibilidade e Bom Senso

AXN Movies, 21h10

Ang Lee realiza esta versão cinematográfica do romance de Jane Austen, segundo o oscarizado argumento adaptado de Emma Thompson. Centra-se em duas irmãs, Elinor (Thompson) e Marianne (Kate Winslet) que, depois da morte do pai, vêem a família perder a fortuna. A situação precária, aliadas às aspirações românticas, obrigam-nas a aprender a dosear a sensibilidade e o bom senso, em nome da dignidade.

Inimigos Públicos

AMC, 23h49

Durante os anos da Grande Depressão, numa atmosfera de revolta generalizada contra os bancos, um grupo de gangsters conquista a simpatia do público. A liderá-los está John Dillinger, considerado por muitos um Robin dos Bosques da era moderna. Realizado por Michael Mann e baseado num livro do historiador e jornalista Bryan Burrough, conta com Johnny Depp, Billy Crudup, Marion Cotillard e Christian Bale.

Wednesday

Netflix, streaming

Tim Burton está de volta. Regressa à família Addams e a uma das suas mais acarinhadas personagens: a adolescente Wednesday, interpretada no filme do cineasta por uma jovem Christina Ricci.

Agora, em oito episódios, é Jenna Ortega quem interpreta essa espécie de heroína involuntária com poderes psíquicos que vai estudar para um colégio situado numa localidade assombrada por problemas tétricos. O elenco conta ainda com Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) e Isaac Ordonez (Pugsley).

SÉRIE

Echo 3

Apple TV+, streaming

Echo 3 é a nova série de Mark Boal (00:30 A Hora Negra) e é mais um thriller de guerra, de certa forma. Baseada na série israelita When Heroes Fly, de Omri Givon, e no romance de Amir Gutfreund, passa-se na América do Sul e parte do desaparecimento de uma mulher na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. O irmão e o marido têm experiência militar e vão em seu auxílio.

DOCUMENTÁRIOS

Al-Andaluz, o Legado

RTP2, 20h44

Quase oito séculos da Península Ibérica são revistos com recurso a documentação, recriações, visitas a sítios históricos e comentários de mais de 80 especialistas. Em análise estão “conhecimentos, tecnologias e costumes que hoje fazem parte do quotidiano e que devemos ao período andaluz”.

A série documental, originalmente produzida para o canal História, desenvolve-se em seis episódios temáticos: Tecnologia e engenharia mecânica, Medicina e farmácia, Agronomia, Matemáticas e astronomia, Cultura e costumes e Arquitectura e arte.

Prazer, Camaradas!

RTP2, 23h18

Escrito e realizado por José Filipe Costa, recolhe memórias do pós-25 de Abril de 1974, contadas na primeira pessoa, por portugueses e estrangeiros. São depoimentos de gente que, recém-chegada ou regressada a aldeias e cooperativas, sentiu o alcance da revolução para lá do plano político, como um abalo nos costumes, nas certezas, nos papéis de género, na intimidade e na sexualidade.

Good Night Oppy

Prime Video, streaming

Estreia. Em Fevereiro 2019, depois de uma derradeira tentativa de contacto, a NASA anunciava que o Opportunity tinha deixado de comunicar. Era a despedida do robô que mais tempo tinha estado em Marte. Originalmente concebido para percorrer a superfície do planeta vermelho durante três meses, manteve-se 15 anos em funcionamento.

Entre outros dados valiosos para a exploração espacial, recolheu pistas da existência de vida no passado, além de muitas e belas imagens. Este documentário de Ryan White, narrado por Angela Bassett, descreve a missão do Oppy, como era carinhosamente tratado pelos cientistas.

TALK-SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 23h17

As entrevistas de Inês Menezes convertidas no livro Fala com Ela, a peça Fazer um Alfabeto de Aniversários pelas actrizes Inês Castel-Branco e Maya Booth, e a música de João Pedro Pais, de Maria Mendes e da actriz trans Marcella Maia são os motivos de conversa. Filipa Gomes cozinha com humor e há activistas ambientais a entrar em cena.