Prémio Arquivo.pt entregue esta quinta-feira

A missão do concurso é incentivar aplicações ou estudos com base na informação acessível através do Arquivo.pt, que preserva milhões de páginas da Internet.

O Prémio Arquivo.pt é entregue esta quinta-feira à tarde, no Teatro Thalia, em Lisboa. A entrega estará inserida na comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica. No evento estarão presentes Madalena Alves, presidente do conselho directivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT); Elvira Fortunato; ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; e António Costa, primeiro-ministro.

No âmbito dos prémios, por volta das 15h50, será feita uma apresentação por João Gomes, director de Serviços Avançados da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), uma unidade da FCT. A entrega será feita depois por Elvira Fortunato, Madalena Alves e Manuel Carvalho, director do PÚBLICO.

A missão deste concurso é incentivar aplicações práticas ou estudos completos de investigação com base na informação acessível através do Arquivo.pt, que preserva milhões de páginas recolhidas da Internet desde 1996 e disponibiliza um serviço público de pesquisa sobre esta informação histórica. O PÚBLICO é parceiro desta iniciativa. Na edição de 2022, o júri foi composto por Gustavo Cardoso (professor de ciências da comunicação no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa), João Palmeiro (presidente da API – Associação Portuguesa de Imprensa), Sara Carrasqueiro (membro do conselho directivo da Agência para a Modernização Administrativa) e Teresa Firmino (editora de Ciência do PÚBLICO).

O primeiro prémio desta edição foi para Tiago Santos. Pelo desenvolvimento de um repositório aberto que procura compilar e dar visibilidade às narrativas sobre a vida política portuguesa – o Arquivo do Parlamento – recebeu dez mil euros.

O segundo lugar foi para Alina Yanchuk, que usou técnicas computacionais de inteligência artificial e de processamento de linguagem natural para classificar artigos estigmatizantes de doenças mentais em jornais portugueses online. O seu projecto foi distinguido com 3000 euros.

O terceiro lugar foi para Diogo Correia pelo desenvolvimento de um sistema que possibilita a recuperação de informação e análise de dados de notícias publicadas pelo PÚBLICO desde 2010 até 2021. A ideia surgiu depois da proposta de Ricardo Campos, professor do Instituto Politécnico de Tomar e investigador do Inesc Tec. Este trabalho conquistou 2000 euros e a menção honrosa, que é atribuída a um dos trabalhos que se tenha focado no arquivo do PÚBLICO online. Por essa menção, tem uma assinatura digital de dois anos do jornal.

No mesmo evento da entrega dos prémios, haverá uma apresentação online de Maria Leptin, presidente do Conselho Europeu de Investigação; ou de investigadores, como Salomé Pinho, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto; ou Ana Luísa Correia, da Fundação Champalimaud, em Lisboa.