Regionalização: João Cravinho aponta “erro” à proposta de revisão constitucional do PS

O ex-ministro e ex-presidente da Comissão Independente para a Descentralização, João Cravinho, considera “um erro com consequências pesadas” o facto de a proposta de revisão constitucional do PS ser omissa em relação à questão da regionalização. Isto porque, considera o socialista, a actual Constituição foi armadilhada em 1997 (com a revisão constitucional negociada entre António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, então líderes, respectivamente, do PS e do PSD) nesta questão e nenhum partido mostra vontade em resolver o problema, numa altura em que está aberto o processo de revisão constitucional na Assembleia da República.