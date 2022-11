Ala crítica da direcção do PAN admite candidatar-se à liderança em 2023

Militantes críticos da direcção do PAN dizem que partido se tornou um “alicerce” do Governo e que perdeu a vertente ecologista. Ex-deputado Nelson Silva acusa a direcção de controlar novas filiações.

Um conjunto de militantes do PAN auto-intitulado “colectivo de filiados pelo congresso extraordinário electivo” está a criar uma “nova corrente política interna” para substituir a actual direcção do partido no próximo congresso, em 2023. Do grupo fazem parte o ex-deputado Nelson Silva e alguns dos dez membros da comissão política distrital do Algarve que, na semana passada, se demitiram. A actual direcção diz que é “positivo” existirem perspectivas diversas dentro de um partido democrático.