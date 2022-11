As super-potências à conquista do espaço

Dias depois do lançamento do foguetão Artemis e da colocação da cápsula Orion em órbita lunar, o Desordem Mundial desta semana vai à conquista do espaço, analisando a competição entre os Estados Unidos e a China pela descoberta das novas fronteiras da Humanidade. Fala-se ainda da reaproximação entre Washington e Manila, dos protestos da selecção iraniana e dos estranhos apelos da Al Qaeda na Península Arábica sobre o Mundial do Qatar.

