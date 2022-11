Sismo na Indonésia: porque foi tão mortífero? Qual é o ponto da situação?

Pelo menos 268 pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas devido ao terramoto que sacudiu na segunda-feira a ilha de Java, na Indonésia, que também destruiu ou danificou gravemente milhares de edifícios.

Os terramotos são frequentes naquele país arquipélago, que se localiza em pleno anel de fogo do Pacífico, num sítio em que se cruzam placas tectónicas. Mas este sismo teve uma magnitude (5,6 na escala de Richter) inferior à de outros terramotos recentes e foi mais mortífero e causou mais destruição. Porquê?

O que se sabe sobre o sismo?

A agência meteorológica da Indonésia, assim como a homóloga norte-americana, confirmou que o sismo teve epicentro perto de Cianjur, a uns 75 quilómetros a Sul de Jacarta, e que se registou a uma profundidade de dez quilómetros. Teve uma magnitude de 5,6 na escala de Richter.

Foram sentidas várias réplicas e os edifícios abanaram até em Jacarta, o que não é muito habitual. Na capital não houve registo de mortos ou danos significativos, mas em Cianjur, além dos mortos, foram centenas as pessoas levadas para o hospital.

Um sismo desta magnitude pode ser considerado forte?

Depende. A agência geológica dos Estados Unidos diz no seu site que “não existe uma magnitude a partir da qual é garantido que ocorram danos” e que isso “depende de outras variáveis, como a distância para o terramoto, o tipo de solo, a construção dos edifícios, etc.” Mas, acrescenta a agência, “geralmente não há danos até que o sismo atinja uma magnitude acima de quatro ou cinco”.

Na madrugada desta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou um terramoto com magnitude 5, a uma profundidade de 10 quilómetros, no mar dos Açores – mas a uma distância suficientemente grande do arquipélago para que não tenha sido sentido.

Por que foi tão mortífero e causou tantos danos este sismo?

Em Fevereiro deste ano, um sismo com 6,2 na escala de Richter sacudiu a ilha de Sumatra e matou 25 pessoas. Em Janeiro de 2021, um terramoto com a mesma magnitude provocou 100 mortos e mais de 6000 feridos na ilha de Celebes.

“Ainda que este tenha sido um terramoto médio, foi próximo da superfície e deu-se em terra, próximo de sítios habitados”, explicou à Associated Press Gayatri Marliyani, professora assistente de geologia da universidade indonésia Gadjah Mada.

A especialista diz que na área mais afectada pelo sismo existem várias falhas entre placas bem documentadas e que “esta é provavelmente a zona em que há mais falhas comparativamente a outras partes de Java”.

Qual é o ponto de situação?

O número de mortos já é elevado mas deverá aumentar nas próximas horas, uma vez que as autoridades indonésias contabilizam mais de mil feridos e pelo menos 151 pessoas desaparecidas.

Cianjur, a cidade, tem à volta de 175 mil habitantes, enquanto no distrito com o mesmo nome moram mais de 2,5 milhões de pessoas. As equipas de emergência estão à procura de sobreviventes um pouco por toda a região, mas as falhas de energia e as estradas danificadas complicam a missão.

Centenas de feridos estão a ser tratados no hospital regional, mas muitos permanecem no exterior, uma vez que as instalações estão lotadas. Mais de 13 mil pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas destruídas ou danificadas.