Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto encerrou cinco anos depois da sua abertura

Há menos de meio ano, a Transdev garantia que nenhum operador com serviços no Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto abandonaria a estação de camionagem que gere. Só que não foi preciso passar muito tempo para que o cenário mudasse de figura. Desde esta terça-feira, o espaço inaugurado há cerca de cinco anos está mais perto de encerrar. Com a transferência de todos os serviços da Rede Expressos para o novo Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), é seguro dizer que a contagem decrescente para os últimos dias de funcionamento da estação rodoviária já iniciou. No local, já só se efectuam alguns serviços da Transdev, que brevemente também deixarão de se realizar.

O ponto de viragem deu-se a partir do momento em que o TIC foi inaugurado, em Julho. Logo aí, desde o primeiro dia de funcionamento do terminal, alguns dos operadores do Campo 24 de Agosto passaram a operar em Campanhã, embora continuando, ao mesmo tempo, a sair da estação gerida pela Transdev. Nessa altura, ao PÚBLICO, a empresa, que parecia satisfeita com a inauguração da nova infra-estrutura, dizia que esta serviria para “aliviar a pressão sobre o Campo 24 de Agosto”. E, referia ainda, a estação estava “a funcionar no limite de sua capacidade com mais de 600 circulações diárias”.

Longe de ser uma questão estava a perda de protagonismo da estação rodoviária da Transdev. “A exemplo de outras grandes cidades, a co-existência de vários terminais será uma realidade. São as populações e o mercado junto com as autoridades que pouco a pouco ajustarão as suas preferências”, dizia a empresa em Agosto deste ano. Seria até uma vantagem, afirmava: “Fica reforçado o dispositivo de serviço às populações”.

Seguindo a mesma linha optimista, a empresa dizia que, “no conjunto de todos os terminais” da cidade, passariam a existir “mais serviços”, divididos pelas duas plataformas, sem “qualquer prejuízo para a Transdev”. Seguro era que, dizia-se, o Campo 24 de Agosto permanecia “como um forte pilar de mobilidade na cidade”, reforçava.

Nessa altura, a empresa garantia que continuariam a operar todas “as empresas regionais de transporte urbano, as empresas que operam os serviços expresso para todo o país e os serviços internacionais da Internorte”. Nos serviços diários, afirmava não existir “qualquer redução de serviços no Campo 24 de Agosto”. Sobre o novo TIC, a Transdev recorria à mesma adjectivação usada para descrever o terminal que gere: “O novo terminal de Campanhã é uma infra-estrutura essencial para a cidade do Porto, intermodal e que se converterá num pilar da mobilidade de quem chega e quem parte da cidade.”

Entre os dois terminais, só um vai continuar a poder ser considerado “um pilar da mobilidade”. Porque o outro está neste momento a cumprir os serviços mínimos para encerrar definitivamente. Desde esta terça-feira, a Redes Expressos, operador com mais espaço no Campo 24 de Agosto, transferiu-se para o TIC.

Ao PÚBLICO, a empresa também detida pela Transdev, confirmou que todos os serviços já estão a ser realizados a partir de Campanhã. Neste período de adaptação, adianta, um autocarro fará o transporte dos passageiros que se deslocarem ao Campo 24 de Agosto por engano. Sobre a existência de empresas que ainda continuam a operar no local diz não ter informação sobre a questão. Porém, fonte próxima da Câmara do Porto adianta haver um ou outro serviço a funcionar. Mas o destino será encerrar.

Por saber fica qual será o futuro da infra-estrutura e quando vai encerrar definitivamente. Após mais do que um contacto nos últimos meses, a Transdev nunca esteve disponível para responder ao PÚBLICO, de forma a confirmar se o terminal do Campo 24 de Agosto iria fechar. O mesmo aconteceu nesta terça-feira. Ainda assim, sabe-se agora, é certo que as camionetas vão deixar de andar por aquela zona da cidade.