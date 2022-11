Finanças propõem listar serviços de criptomoedas nas actividades de IRS

Profissionais que ganham dinheiro com criptoactivos têm de declarar o rendimento. Nova legislação obriga plataformas a comunicar todas as operações anualmente.

Com o fim do vazio fiscal dos criptoactivos, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) propõe ao Governo que os profissionais por conta própria possam inscrever-se nas Finanças como “prestadores de serviços conexos com criptoactivos”, uma categoria que actualmente não existe na tabela das actividades dos trabalhadores independentes para efeitos de IRS. Nesse leque pode estar, por exemplo, quem investe em activos virtuais ou quem faz a descodificação de algoritmos numa plataforma digital que corresponderão a criptoactivos.