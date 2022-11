Ceia de Natal vai sair mais cara às famílias portuguesas este ano

As compras para a ceia de Natal deste ano vão pesar mais no bolso dos portugueses. Quem o diz é a Deco, que estima que o preço de um cabaz com produtos típicos da consoada já aumentou 17,84% entre o início de Janeiro e o início de Novembro, fixando-se agora em 44,81 euros. Em relação ao Natal do ano passado, os portugueses vão pagar mais 6,5 euros pelo cabaz de Natal. Para chegar a estes números, só foi considerada uma unidade de produto ou um quilo (no caso dos produtos vendidos a peso).

A Deco Proteste analisou a evolução do preço de 16 alimentos muito utilizados na consoada — começando pelo bacalhau, passando pelo vinho, e acabando no leite e açúcar — e concluiu que, a apenas algumas semanas da noite de Natal, alguns dos produtos essenciais na mesa de muitas famílias estão “significativamente mais caros”.

Na lista elaborada pela Deco e divulgada em comunicado inclui-se o açúcar branco, farinha para bolos, batata vermelha, leite UHT meio-gordo, meia dúzia de ovos, couve, óleo alimentar 100% vegetal, carcaça tradicional, perna de peru, bacalhau graúdo, arroz carolino, azeite virgem extra, chocolate para culinária, abacaxi, vinho branco e vinho tinto. Todos estes produtos, sem excepção, estão mais caros, diz a Deco.

Para avaliar esta evolução de preços, foi calculado o preço médio por produto em todas as lojas online do simulador de preços da Deco Proteste. Posteriormente, foi somado o preço médio de todos os produtos e obtido o custo total do cabaz. A entidade avisa que o valor do cabaz “pode subir bastante” para as famílias que precisam de quantidades maiores de cada produto.

Dos 16 artigos analisados, os que registaram uma maior subida de preço foram o açúcar branco, a farinha para bolos e a batata vermelha. O açúcar, por exemplo, subiu cerca de 52%, e um quilo de açúcar custa agora, em média, 1,67 euros.

A Deco diz ainda que, em relação a Fevereiro, um cabaz de bens alimentares essenciais, composto por 63 produtos, aumentou cerca de 26 euros (subida de 14,35%). “É possível poupar nas idas ao supermercado. Os consumidores devem preparar a lista de compras com base no número de pessoas que vão ter à mesa na ceia de Natal. A comparação dos preços por litro, quilo ou unidade entre os produtos de várias marcas é fundamental para manter o orçamento sob controlo”, diz Ana Guerreiro, porta-voz da Deco Proteste, no comunicado.