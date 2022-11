Terça na TV: um Tralala para The Stooges e a estreia de Gaslit

CINEMA

Manual da Boa Esposa

Nos Studios, 18h05

França, anos 1960. Paulette Van Der Beck dirige com o marido a conceituada Escola de Gestão Doméstica de Bitche. Tudo corre bem até ele morrer e Paulette descobrir que a escola está à beira da ruína. À medida que tenta recuperar o negócio, começa a questionar os valores que ali têm sido passados. Com realização de Martin Provost, uma comédia francesa com Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand e Marie Zabukovec. Nomeada para cinco Césares, ganhou o de melhor guarda-roupa.

60 Segundos

Hollywood, 19h30

Assinado por Dominic Sena e baseado no filme homónimo de H.B. Halicki (1974), segue Randall “Memphis” Raines, um grande especialista em furto de automóveis que se retirou da criminalidade para evitar que Kip, o irmão mais novo, lhe seguisse as pisadas. Mas, por ironia do destino, Kip envolve-se num grave sarilho e a sua vida fica em risco. Numa corrida contra o tempo, Memphis regressa ao crime e, para salvar o irmão, terá de roubar 50 carros. Nicolas Cage, Angelina Jolie e Giovanni Ribisi ocupam os papéis principais.

Tralala

RTP1, 1h23

A comédia musical dos irmãos Arnaud e Jean-Marie Larrieu narra as aventuras de Tralala (Mathieu Amalric), um músico de rua que vive num edifício abandonado em Paris. Quando parte para Lourdes, um conhecido local de peregrinação católica na base dos Pirenéus, é acolhido por uma família local que acredita que ele é Pat, o filho desaparecido há 20 anos. Tralala encontra assim a oportunidade de que precisava para uma nova vida.

SÉRIE

Gaslit

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Protagonizada por Julia Roberts e Sean Penn, a minissérie traz outro ângulo sobre Watergate, um dos maiores escândalos políticos da história dos EUA, que causou a retirada de Nixon da presidência em 1974.

Baseada na primeira temporada do podcast Slow Burn e nomeada para quatro Emmys, Gaslit segue Martha “Mouth of the South” Mitchell, figura menos conhecida do processo, mas determinante nas suas acções enquanto esposa do então procurador-geral dos EUA, John Mitchell. A Roberts e Penn nestes papéis, juntam-se actores como Shea Whigham, Betty Gilpin, Dan Stevens, Hamish Linklater ou Nat Faxon. Os oito episódios são debitados à terça-feira.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h

Directo. Como unir gerações, vontades e interesses no combate às alterações climáticas? Éis o tema em debate esta noite, no programa conduzido por Carlos Daniel.

No rescaldo da realização da 27.ª Cimeira do Clima das Nações Unidas no Egipto, da notícia de que já somos oito mil milhões de humanos a causar impacto no planeta e da escalada dos protestos e ocupações por jovens activistas, o painel é chamado a avaliar questões como o aquecimento global, a gestão do consumo de recursos, as ameaças à biodiversidade e a compensação financeira aos países mais vulneráveis a eventos climáticos extremos.

DOCUMENTÁRIOS

Insubmissa

RTP2, 10h58

A Insubmissa do título é Natália Correia (1923-1993), escritora, poeta, activista e dona d’O Botequim, bar do bairro lisboeta da Graça que se tornou ponto de encontro de intelectuais e agitadores dos anos 1970 e 80. É a partir daqui que se desenha o documentário realizado por Joaquim Vieira, que fala com personalidades que a conheceram bem, para recordar “a mulher de paixões e grande figura da tertúlia”. Desenvolve-se em duas partes: Natália na resistência (hoje) e Natália na liberdade (amanhã).

Gimme Danger

RTP2, 23h33

Jim Jarmusch, o aclamado realizador de Noite na Terra, Homem Morto, Café e Cigarros, Broken Flowers - Flores Partidas, Os Limites do Controlo ou Só os Amantes Sobrevivem, parte do título de um tema dos Stooges (do álbum Raw Power, de 1973) para construir, através de entrevistas e imagens de arquivo, um documentário sobre a trajectória e o impacto da seminal banda proto-punk. Vai da formação do grupo norte-americano, em 1967, até à carreira a solo do seu líder icónico, Iggy Pop, o cognominado “padrinho do punk”.