Tribunais de júri não são para todos. Isaltino quis, Sócrates nem tentou

Contam-se pelos dedos os julgamentos que nos últimos anos foram decididos por tribunais com jurados em Portugal. Entre os casos mais conhecidos destacam-se o de Rosa Grilo, do Rei Ghob e o de Leonor Cipriano, sentenciada pela morte da filha Joana. Ou os incendiários da serra do Caramulo, que atearam fogos que mataram quatro bombeiros. Recuando mais no tempo, temos ainda o assassino da praia do Osso da Baleia, dona Branca e um dos processos das FP-25. Foram todos condenados.