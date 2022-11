Viagem de Marcelo ao Qatar aprovada por PS, PSD e PCP

PSD e BE consideraram a realização do Mundial no Qatar uma “vergonha”. Votação tem de ser confirmada esta terça-feira em plenário.

A deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar, para assistir ao jogo da selecção portuguesa de futebol no campeonato Mundial 2022, foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, PS, PCP, a abstenção do Chega. A IL e o BE votaram contra. Os deputados únicos do PAN e do Livre, que também se tinham mostrado contra a deslocação, não têm assento na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, que foi marcada para apreciar o pedido de ausência do território nacional de Marcelo Rebelo de Sousa.