“Vai ser possível aprovar propostas de várias bancadas”. Dia 1 do debate do OE arranca com promessa do Governo

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, abriu o debate na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023 com uma promessa: “Vai ser possível aprovar propostas de várias bancadas deste hemiciclo.”

A governante disse que apesar da maioria absoluta, este Governo “não se furta ao diálogo”, adiantando que “ainda esta semana foi possível fazer pontes” e garantindo que serão aprovadas propostas de várias bancadas.

O OE2023 foi aprovado na generalidade no dia 27 de Outubro, com os votos a favor do PS e as abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre, Inês de Sousa Real e Rui Tavares, respectivamente.

Os partidos apresentaram 1857 propostas de alteração ao articulado da lei e aos mapas que acompanharam a propostas de OE entregue pelo Governo a 10 de Outubro.

Na sua intervenção inicial, Ana Catarina Mendes explicou que o OE2023 foi construído num cenário de “incerteza”, com uma guerra na Europa e uma inflação em valores históricos, e que contém uma resposta de “mais rendimentos”, mas sem esquecer a importância das metas orçamentais.