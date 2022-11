PS dá sinal político e deixa passar oito propostas da oposição

Com maioria absoluta no Parlamento, o PS mostrou abertura para aprovar propostas da oposição de alteração ao Orçamento do Estado para 2023, a maioria sem impacto orçamental. Foi com esse espírito que, no primeiro dia de votações na especialidade, os socialistas deram luz verde a duas propostas do PSD, uma do PCP, três do PAN, uma do Livre e uma do Bloco. A maioria está relacionada com direitos humanos ou com direitos das mulheres e configuram sobretudo um sinal político de diálogo que os socialistas querem dar à esquerda e à direita.