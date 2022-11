Cartas ao Director

“O programa cujo nome…”

Bom, para ser mais fácil, falo do antigo “Governo Sombra”, agora na SICN. E “o” assunto são dois. O primeiro é uma pergunta que me baila na cabeça há muito: Pedro Mexia nunca dá opinião (já nem lhe perguntam) sobre qualquer coisa que diga respeito ao Presidente da República (PR), porquê? É evidente que sendo ele assessor de Marcelo Rebelo de Sousa para a Cultura - julgo ser esse o cargo - “contratou” com a SIC que ficaria isento de dar a sua opinião. O que me pergunto é se isto é lícito num programa daquele tipo. Acha que não é ético? Tem receio de ser despedido? Outra razão? Porque, ainda por cima, o PR está sempre a entrar-nos em casa. Não concordo.

O segundo é também não entender a asserção de João Miguel Tavares, no mesmo programa - o de [dia 18] mais precisamente - quando diz que o problema das alterações climáticas é, talvez, o mais consensual de todos, pois não conhece ninguém que não esteja preocupado com ele. Preocupado estará, mas o consenso para o resolver é que não me parece existir, de todo. Até será dos assuntos em que a consensualidade menos existirá, como se viu na COP que hoje termina. Vou ser ainda mais cruel: nem nunca vai existir. Ou acha que a nossa “civilização” vai mudar em meia dúzia de anos?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

A tagarelice de Marcelo

Num contraste estratosférico com o perfil esfíngico e salazarento do seu antecessor, a figura de Marcelo lembra a irrequietude do pardal. A velocidade com que fala, aliás, de tudo e de nada, é estonteante. Salta de tema para tema como ramos da mesma árvore, plantando novas com a astúcia das velhas…

A tagarelice compulsiva não terá a particularidade folclórica de um certo mergulho no Tejo, mas já deveria ter merecido a atenção da Academia. Embora haja “cientistas políticos” a diagnosticar (com ar circunspecto e contrito) a perda presidencial de auctoritas e gravitas, tem sido muito curta a manta do Latim para tanta verborreia de Belém.

Mas vamos esquecer tudo isto e beber umas cervejas à frente do televisor? Não é esse o desejo do Zé Povinho? Não o ignora, claro está, Marcelo. Ei-lo, pois, no seu esplendor, exercendo o ilustre papel, para gáudio dos jornalistas, de sumo pontífice da vontade popular.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

O pecado da soberba

Não é que António Barreto (A.B.), na crónica “O pecado da complacência”, no PÚBLICO de sábado, não atinja certeiramente o alvo quando profere algumas das suas infindáveis asserções. Aceita-se que, respigado aqui ou acolá, se aproveite e concorde com o(s) teor(es) do texto. Contudo, na sua globalidade, estamos perante um azedo libelo contra os “outros”, sendo que, aqui, os “outros” somos todos nós. Quem, afinal, para A.B., está de fora do conjunto dos “pecadores”, por abdicação, complacência ou tolerância? Não vislumbro ninguém, a não ser, provavelmente, o autor da diatribe. Parece que A.B. se considera, neste miserável mundo, o único capaz de “cortar a direito”, inflexível, incorrupto e incorruptível. Talvez não seja caso para tanto, mas mais ninguém se sentiu insultado? Resta-nos perdoar A.B., “complacentemente”, pela exaltação própria.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

O misterioso míssil que caiu na Polónia

Interessantes as razões alegadas sobre o míssil em causa… Pergunta-se quais as probabilidades estatísticas de tal míssil, se anti-aéreo, não ter explodido no ar ou, com tanta área livre onde cair, logo por azar estoirar com um tractor e atrelado em movimento, matando duas pessoas. Talvez por que este veículo se assemelhasse a unidade militar… E se assim aconteceu, tal veículo não seria certamente do exército russo, então muito longe da área. Por conseguinte, só poderia ter pertencido ao exército ucraniano, e assim ter sido identificado pelos russos, embora movendo-se em território polaco.

Mas tal conclusão seria incómoda para a NATO, que teria de invocar o tal artigo 4.º. A brigada do apaziguamento Ocidental fala mais forte e, embora disposta a armar e deixar os ucranianos combater até ao último soldado, não está disposta a fazer agora o que inevitavelmente terá de fazer mais tarde. Então contra uma Rússia reorganizada e rearmada, depois de um acordo de paz em que a Ucrânia tenha sido persuadida a ceder parte do seu território àquela, como ‘compensação’ sobre a sua própria parcial ocupação e destruição… Em contrapartida, a Rússia ‘compraria’ a consciência de, principalmente, os países da União Europeia, com petróleo e gás barato, o que seria imediatamente aceite… [...]

José A. Cotta, Carcavelos