Suspeito de ataque no Colorado foi detido por ameaça à bomba em 2021

Anderson Lee Aldrich, de 22 anos, matou cinco pessoas num bar gay na noite de sábado. No Verão de 2021, ameaçou matar a mãe com uma bomba artesanal e foi detido pela polícia.

O principal suspeito do ataque armado contra os clientes de um bar gay na cidade norte-americana de Colorado Springs, na noite de sábado, tinha sido detido pela polícia, em Junho de 2021, por ter ameaçado a mãe com uma bomba artesanal. Anderson Lee Aldrich, de 22 anos, foi identificado, nas redes sociais, como neto de um congressista estadual da Califórnia que comparou a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, ao início de uma revolução contra a tirania.

Na noite de sábado, pouco antes da meia-noite, Aldrich entrou na discoteca Club Q armado com uma espingarda semiautomática do tipo AR-15 e disparou contra os clientes, matando cinco pessoas e ferindo pelo menos outras 25.

O atacante não terá conseguido matar mais pessoas porque foi rapidamente confrontado e manietado por um dos clientes, que estava desarmado e que o manteve detido até à chegada da polícia, seis minutos depois dos primeiros tiros.

Segundo a polícia, as imagens das câmaras de segurança mostram Aldrich a entrar na discoteca vestido com um colete à prova de balas e armado com uma espingarda semiautomática. Já no decorrer do ataque, constatou-se que o atacante tinha na sua posse pelo menos mais uma arma – uma pistola que lhe foi tirada pelo cliente que acabaria por travar o ataque.

“Se aquela pessoa não tivesse intervindo, isto podia ter sido muito mais trágico”, disse o presidente da câmara de Colorado Springs, John Suthers, à Associated Press. Através do Facebook, os proprietários do Club Q agradeceram “aos clientes heróicos que dominaram o atirador e puseram fim a este crime de ódio”.

A polícia e o Ministério Público do Colorado ainda não divulgaram a lista de acusações formais contra o suspeito, estando a investigar os motivos do ataque. Em causa está a forte possibilidade de se tratar de um crime de ódio especificamente dirigido contra a comunidade gay, o que determinará uma acusação final ainda mais severa do que se se tratasse de um crime sem um alvo definido e sem motivo aparente.

A pena de morte no Colorado foi abolida em 2020, pelo que a pena máxima no estado é a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Acesso a armas

Uma das linhas de investigação será a de tentar perceber como foi possível a Anderson Lee Aldrich ter acesso às armas e munições que usou no ataque de sábado. Segundo um comunicado da polícia de Colorado Springs, emitido a 18 de Junho de 2021, um suspeito com o mesmo nome e idade do atirador foi detido por ter ameaçado a mãe “com uma bomba artesanal, várias armas e munições”.

Nesse dia, Aldrich foi detido após algumas horas de negociações com a polícia, e seria acusado de sequestro e ameaça. As autoridades de Colorado Springs ainda não confirmaram que os dois indivíduos são a mesma pessoa, e também não existem informações oficiais sobre o desenvolvimento do processo de 2021.

“Depois do que aconteceu, porque é que ele não está preso?”, questionou-se Leslie Bowman, uma mulher que arrenda um quarto à mãe de Aldrich, Laura Voepel. Bowman, que falou ao jornal New York Times, disse que nunca foi questionada pela polícia sobre os acontecimentos de Junho de 2021.

“Eu sou uma defensora da Segunda Emenda, mas não consigo perceber, depois do que aconteceu [em 2021], como é que ele anda por aí e tem acesso a armas”, disse Bowman.

Laura Voepel, a mãe de Aldrich, foi identificada nas redes sociais como uma das filhas de Randy Voepel – um veterano da política da Califórnia, do Partido Republicano, que foi presidente da câmara da cidade de Santee, nos arredores de San Diego, entre 2000 e 2016.

Numa mensagem publicada no Facebook, a 14 de Abril de 2020, Laura Voepel elogia o trabalho do seu pai como legislador na Califórnia: “Continue assim pai. Você trabalha muito para melhorar as nossas vidas.”

Eleito em Novembro de 2016 para a Assembleia Estadual da Califórnia, Voepel viu-se envolvido numa polémica em Janeiro de 2021, na sequência da invasão do Capitólio por milhares de apoiantes de Donald Trump.

Em declarações ao jornal San Diego Union-Tribune, no dia 9 de Janeiro de 2021, Voepel comparou o ataque às primeiras batalhas pela independência dos Estados Unidos, em 1775.

“Isto é como Lexington e Concord. Foram disparados os primeiros tiros contra a tirania”, disse na altura o congressista republicano. “A tirania é o que vai seguir-se à tomada de posse de Biden, a 20 de Janeiro.”

Dois dias depois, Voepel emitiu um comunicado a afirmar que condenava “a violência e a ilegalidade” ao ataque contra o Capitólio, “de forma clara e inequívoca”.