Pelo menos 46 mortos após sismo na Indonésia

Pelo menos 46 pessoas morreram na sequência de um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter que atingiu a província de Java Ocidental, a mais populosa da Indonésia, esta segunda-feira.

Um dirigente governamental disse ao canal MetroTV que pelo menos 46 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. É possível que o número de mortes e feridos venha a aumentar.

O sismo desta segunda-feira atingiu Cianjur, a cerca de 75 quilómetros da capital Jacarta, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com a agência meteorológica e geofísica do país (BMKG), que afastou a hipótese de haver um tsunami. Várias casas e um colégio interno islâmico foram danificados, de acordo com a agência nacional de desastres, cujos funcionários continuam a avaliar os estragos.

Imagens da Metro TV mostram alguns edifícios de Cianjur reduzidos praticamente a escombros, enquanto habitantes se concentravam no exterior.

Muchlis, que estava em Cianjur na altura do sismo, diz ter sentido “um forte abalo” e disse que as paredes e o tecto do edifício do seu escritório ficaram danificados. “Estou muito chocado. Tenho medo que haja outro sismo”, disse Muchlis, acrescentando ter visto muitas pessoas a fugir das suas casas, algumas a desmaiar e a vomitar.

Nas duas horas que se seguiram ao sismo, foram registadas pelo menos 25 réplicas pelo BMKG.

Em Jacarta, algumas pessoas abandonaram os seus edifícios no centro financeiro da capital, enquanto outras disseram ter sentido abalos e ter visto os móveis a mexerem-se, segundo testemunhas ouvidas pela Reuters.

A Indonésia está localizada no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma zona altamente activa em termos geológicos, onde placas tectónicas diferentes se encontram, criando um número elevado de sismos e vulcões.