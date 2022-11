No seu “maior orçamento de sempre”, Câmara do Porto volta a endividar-se

As “contas à moda do Porto”, com endividamento zero, orgulharam Rui Moreira, que teve até muppies sobre o assunto espalhados pela cidade. Mas a realidade alcançada em 2020 mudou e o orçamento da Câmara do Porto para 2023 foi construído “com a criação de endividamento”, no valor de 50 milhões de euros. Quem o sublinhou foi o próprio presidente da autarquia, num auto-elogio das suas escolhas passadas. “Sempre dissemos que as nossas políticas deviam ser anticíclicas. Quando há crise e previsão de crise, é que devemos fazer maiores investimentos e usar a capacidade de endividamento. Quando as coisas correm bem, devemos pagar dívida.”