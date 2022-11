Nova SBE ia ter fan zone, mas desistiu para evitar ser vista como “apoiante” de políticas do Qatar

A Nova SBE considerou que exisita o “risco” de ser vista como “apoiante” das políticas do Qatar, país anfitrião do Mundial, e optou por eliminar a “fan zone”, que já estava montada.

A Nova School of Business and Economics (SBE) ia disponibilizar, aos estudantes do campus de Carcavelos, uma "fan zone” onde seriam transmitidos os jogos do Mundial de futebol que arrancou este domingo. O espaço já estava até montado, mas a direcção da faculdade da Universidade Nova acabou por desistir da ideia, para evitar o “risco” de a iniciativa ser vista como “apoio às políticas” do Qatar, país anfitrião do evento.

A imagem enviada ao PÚBLICO mostra aquela que seria a “fan zone” no campus de Carcavelos da Nova SBE, uma das faculdades mais internacionais de Portugal, com 40% dos alunos provenientes de outros países. Mas a iniciativa acabou por ser suspensa, depois de membros da faculdade terem manifestado o seu desconforto com a mesma.

Isso mesmo admite o director da Nova SBE, Daniel Traça, numa mensagem enviada ao corpo académico da faculdade, a que o PÚBLICO teve acesso. “Tendo em conta os desenvolvimentos e notícias recentes, existe o risco de que esta iniciativa possa ser considerada como apoio às políticas das entidades organizadoras. Para evitar qualquer confusão, decidimos suspender a iniciativa, com efeitos imediatos”.

O “risco” de que fala o director da Nova SBE está, sobretudo, associado às condições laborais a que estiveram sujeitos os trabalhadores responsáveis pela construção de estádios, hotéis e outras infra-estruturas no Qatar. De acordo com as estimativas de várias associações de direitos humanos, pelo menos sete mil trabalhadores estrangeiros terão morrido durante as obras de construção que antecederam o Mundial no Qatar. A isso, acrescem as violações de direitos humanos de mulheres, da comunidade LGBTQ+ e de outras minorias, num país onde a homossexualidade é crime e onde as mulheres vivem sujeitas a um sistema de tutela.

É neste contexto, e em protesto contra a realização do Mundial no Qatar, que várias associações de comércio local, sobretudo bares geralmente frequentados por fãs de futebol, mas também executivos de câmaras municipais, optaram por boicotar o evento e não transmitir os jogos do mesmo. Foi o caso, por exemplo, de Paris ou Barcelona, que decidiram não montar “fan zones” em locais públicos.

Agora, e após o recuo, será também esse o caso da Nova SBE. “Esperamos que isto clarifique a nossa posição de absoluta rejeição quanto aos temas actualmente em discussão, bem como o nosso contínuo compromisso para com as causas de direitos humanos e desenvolvimento humano sustentável”, pode ler-se na mensagem assinada por Daniel Traça, que conclui: “Gostaríamos de manifestar o nosso reconhecimento aos que se sentiram desrespeitados pela nossa iniciativa e agradecer-lhes por terem partilhado a sua visão”.

O PÚBLICO contactou Daniel Traça, que remeteu esclarecimentos para a equipa de comunicação da faculdade, que, por sua vez, ainda não respondeu às questões colocadas. Este artigo será actualizado com as respostas da instituição quando as mesmas forem enviadas.