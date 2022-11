Segunda na TV: Madagáscar Desconhecida entre estreias de Blanca e The Split

CINEMA

Uma Luta Desigual

Cinemundo, 20h25

Ruth Bader Ginsburg fez história em 1993, ao tornar-se a segunda mulher e a primeira judia a ocupar um cargo no Supremo Tribunal de Justiça dos EUA. Empenhada em causas feministas, foi co-fundadora do projecto dos direitos das mulheres na União Americana pelas Liberdades Civis, nos anos 1970. Escrito por Daniel Stiepleman, sobrinho da juíza, e realizado por Mimi Leder, um drama biográfico com Felicity Jones no papel principal.

O Último dos Moicanos

AXN Movies, 21h10

Michael Mann realiza esta adaptação do romance de James Fenimore Cooper, em que Daniel Day-Lewis é Hawkeye, um colono americano criado por moicanos. Oscarizado pelo som, o filme capta a crueza desta época de batalhas e adiciona-lhe uma pitada de romance, que se desenvolve entre Hawkeye e a filha de um oficial britânico (Madeleine Stowe). Destacam-se ainda as interpretações de Russell Means como Chingachgook e de Wes Studi como o maldoso Magua.

Guernsey - A Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata

AMC, 23h12

Julie Ashton, uma jovem escritora, recebe uma carta de um estranho que lhe diz fazer parte de um clube de leitura criado na ilha de Guernsey durante a ocupação nazi. Depois de trocar mensagens com vários elementos do clube, Julie sente-se inspirada e resolve visitá-los. Baseado na obra homónima de Mary Ann Shaffer e Annie Barrows, o filme é dirigido por Mike Newell, segundo um argumento de Don Roos. Lily James, Matthew Goode, Jessica Brown Findlay, Michiel Huisman e Glen Powell assumem as personagens.

SÉRIES

The Split

AXN White, 21h25

Chega às noites de segunda-feira a série legal de Abi Morgan (a premiada criadora de The Hour) que acompanha um clã de advogados especializados em divórcios. Quase todos trabalham na firma da família. A grande excepção é Hanna (Nicola Walker), a irmã mais velha, que resolve integrar a empresa rival. A tensão aumenta ainda mais quando o patriarca reaparece, após três décadas de ausência.

Blanca

AMC, 22h10

Estreia da série policial italiana em que Maria Chiara Giannetta dá vida a Blanca Serrano, uma mulher cega, com um passado trágico, que é recrutada para trabalhar com a polícia de Génova, onde dá bom uso às suas capacidades analíticas e auditivas acima da média. Blanca baseia-se na obra da escritora Patrizia Rinaldi e conta com o tenor Andrea Bocelli como consultor. Fica no ar semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

A Maldição da Von Dutch: Uma Marca de Morrer

TVCine Edition, 12h25

Por detrás dos populares bonés (ou trucker hats) da Von Dutch e de outros artigos da marca, adoptados por celebridades como Britney Spears, Paris Hilton, Jay-Z ou Justin Timberlake, há uma história de ganância, sabotagem e crime no seio da empresa. Este documentário, realizado por Andrew Renzi, revela os pormenores dessa teia, desde a ascensão meteórica, inesperada e imensamente lucrativa até às disputas – levadas a limites inimagináveis – pelo controlo da etiqueta. A história é contada em três partes, que hoje são emitidas em bloco.

Madagáscar Desconhecida

RTP2, 15h58

Estreia. Os lémures serão os mais conhecidos, mas não são os únicos animais com morada exclusiva em Madagáscar. Nesta ilha do Índico, ao largo da costa Sudeste de África, vivem dezenas de espécies endémicas. Mas o avanço da população humana sobre a floresta tropical ameaça cada vez mais a fauna e a flora locais. O documentário de Thomas Behrend parte à descoberta desse “mundo mítico à beira da extinção”. Desenvolve-se em dois episódios, com continuação amanhã, à mesma hora.

Grandes Viagens de Comboio

Odisseia, 21h41

Oportunidade para (re)ver, desde o início e semanalmente, a série documental em que Michael Portillo viaja pelo mundo a partilhar histórias de comboios e a avaliar o impacto dos caminhos-de-ferro em várias áreas da sociedade, desde que a primeira composição se fez à linha. Política é o tema do primeiro episódio. Os seguintes debruçam-se sobre Turismo, Economia, Nações, Cultura, Imperialismo, Guerra, Revolução, Lei e Ordem e, finalmente, Realeza.