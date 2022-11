Sebastião Dalgado morreu há 100 anos: seguimos o seu rasto por Lisboa

Assinala-se o centenário da morte de Sebastião Dalgado, uma referência no estudo de crioulos de base portuguesa na Ásia. Fomos em busca do seu legado na Academia das Ciências e de onde terá vivido.

As portas do armário abrem-se e é como se nos levassem para outro mundo. Aí, alinhados, repousam livros com diferentes espessuras e alturas. Apoiados uns nos outros, despertam o nosso olhar pelas variadas cores – do bordeau ao azulado, do esverdeado ao acastanhado, do alaranjado ao creme. Nas lombadas, há palavras gravadas a dourado que, traduzidas, querem dizer “literatura sânscrita” ou “história da Índia”.