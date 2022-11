Que síndrome tem o jovem qatari que abriu o Mundial de futebol?

O jovem qatari que apareceu na abertura do Mundial de futebol de 2022, ao lado do actor Morgan Freeman, chama-se Ghanim al-Muftah, tem 20 anos e nasceu com síndrome de regressão caudal. A parte inferior do seu corpo, a partir da coluna vertebral, não se desenvolveu. Para nos explicar o que é esta síndrome muito rara, ouvimos o cientista espanhol Moisés Mallo, do Instituto Gulbenkian de Ciência, que investiga a formação embrionária dos vertebrados, incluindo a parte inferior do corpo (a cauda).