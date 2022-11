Turquia ataca curdos na Síria e Iraque em resposta a atentado em Istambul

O Ministério da Defesa da Turquia anunciou este domingo que ataques realizados na véspera contra bases curdas no norte da Síria e do Iraque destruíram 89 alvos, como abrigos e depósitos de munições.

O ministério acrescentou que as pessoas que culpa pelo ataque, do Partidos dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e da milícia síria YPG, que a Turquia diz ser um ramo do PKK, “estão entre os que foram neutralizados”.

O atentado de 13 de Novembro da avenida Istiklal, a mais percorrida de Istambul, tanto por locais como por turistas, e por isso também muito vigiada, foi um duro golpe para o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que enfrenta eleições no próximo ano, e em que já parte com uma popularidade descendente por causa de uma crise económica e de uma inflação acima dos 85%.

O Governo turco culpou rapidamente militantes curdos da Síria pelo ataque, que matou seis pessoas e deixou mais de 80 feridas, apontando para uma mulher síria como suspeita e dizendo que tinha sido treinada pelas forças curdas na Síria.

Não houve reivindicação de responsabilidade, e o tanto os curdos turcos do PKK como as YPG (Unidades de Defesa do Povo) da Síria negaram ter tido envolvimento no ataque. O PKK é considerado um movimento terrorista não só pela Turquia mas pelos EUA e União Europeia. Mas as YPG foram aliadas dos norte-americanos e dos europeus na luta contra o Daesh.

“Kobani, a cidade que derrotou o ISIS [uma das denominação do Daesh, que se autoproclamava como Estado Islâmico], está a ser sujeita a bombardeamentos da ocupação turca”, escreveu um porta-voz no Twitter no sábado à noite.

As Forças Democráticas da Síria (FDS), lideradas pelas YPG, disseram no sábado à noite que a aviação turca atacou duas aldeias com pessoas internamente deslocadas no Norte da Síria. O porta-voz afirmou que os ataques turcos destruíram locais de armazenamento de cereais, uma central eléctrica e um hospital. Segundo o porta-voz, morreram onze civis, incluindo um jornalista.

Numa declaração, as FDS prometeram retaliação pelo ataque.

A Turquia tinha afirmado na terça-feira que planeava um ataque contra alvos no Norte da Síria depois de terminar uma operação contra o PKK no Iraque. A Turquia concretizou, até agora, três incursões no Norte da Síria contra as YPG.

Ancara leva a cabo regularmente ataques aéreos no Norte do Iraque e mandou ainda forças terrestres para a operação contra o PKK no país.

Na Turquia, o PKK leva a cabo uma insurreição desde 1984, num conflito que provocou dezenas de milhares de mortos entre civis, polícias e militares.