Cinco mortos e 18 feridos em tiroteio em discoteca gay no Colorado

Cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas num tiroteio numa discoteca gay, na noite de sábado, no Colorado (EUA), de acordo com a polícia.

Um suspeito está sob custódia e a ser tratado devido a ferimentos após o ataque no Club Q, afirmou a tenente de Colorado Springs, Pamela Castro, em conferência de imprensa.

A polícia recebeu o primeiro alerta para o tiroteio pouco antes da meia-noite.

Na informação que aparece disponível no Google, o Club Q descreve-se como uma “discoteca gay e lésbica para adultos que oferece noites temáticas como karaoke, shows de drag e DJs”.

Na sua página no Facebook, o Club Q divulgou um comunicado no qual a organização diz estar “devastada pelo ataque absurdo” à sua comunidade. “Agradecemos as reacções rápidas de clientes heróicos que subjugaram o atirador e acabaram com esse ataque de ódio”, acrescentou.

A polícia não revelou qualquer informação sobre o que poderá ter estado na origem do ataque.