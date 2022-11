O qatari Ró-Ró, o mexicano Funes Mori e nove brasileiros: os “ex-portugueses” do Mundial

Uma viagem pelos jogadores do Mundial com ligações ao futebol português. São várias dezenas e em muitas selecções.

O Benfica tinha uma especial propensão para contratar jogadores dos Balcãs? O FC Porto tinha olho para contratar futuros defesas internacionais brasileiros? Há uma estranha tendência dos clubes portugueses em contratar guarda-redes iranianos? Olhando para as listas de convocados das selecções que vão participar no Mundial do Qatar, a resposta a todas estas perguntas é um inequívoco sim. Sem contar com os da selecção portuguesa, são 48 os jogadores chamados para o torneio que passaram pelo futebol português, um grupo a que se acrescentam mais 12, de novo sem contar com o elenco de Fernando Santos.