António Costa na mira

A subida de patamar e a situação de cerco político à pessoa de António Costa e à figura institucional do primeiro-ministro são claras.

Praticamente desde que tomou posse, o Governo de maioria absoluta do PS e o terceiro liderado pelo primeiro-ministro, António Costa, tem sido sujeito a uma exposição pública e política quase constante pelo rebentar de polémicas em torno dos seus membros. São polémicas de dimensão diversa no que diz respeito às situações em causa, mas têm sido aproveitadas pela oposição, em particular, pelo PSD para atacar e pedir explicações ao Governo. Uma prática política fácil de explorar e que permite surfar a espuma noticiosa dos dias para tentar erodir o Governo, em vez de apresentar propostas políticas para o país.