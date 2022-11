Jogando à bola num cemitério

Como é do conhecimento geral, no Qatar, as obras faraónicas do Mundial de futebol foram executadas à custa do trabalho desumano de milhares de asiáticos, muitos dos quais (fala-se em mais de 6 mil) morreram em consequência de condições de trabalho que ofendem princípios básicos da humanidade; num país onde a palavra “democracia” não consta do dicionário.

Com grande perplexidade, vemos que alguns dos que continuam a defender que se alimentem guerras em nome da defesa dos “valores ocidentais” venham agora defender que nos devemos esquecer disso. A “guerra” que se vai agora travar é apenas no relvado e serve afinal para fazer esquecer as responsabilidades dos que obedientemente seguiram imposições externas, tomando medidas que têm trazido enormes prejuízos que todos estamos a pagar.

Afinal, parece que o que interessa é facturar, mesmo que o jogo se faça num cemitério.

José Cavalheiro, Matosinhos

Nos bastidores dos jovens

Nos últimos dias, foram notícia manifestações e encerramentos de escolas por parte de jovens preocupados com o clima, mas sem que tenham contribuído com coisa alguma de positivo para esse combate às alterações climáticas. Assistiu-se também a uma estranha actuação benevolente por parte de responsáveis quanto ao modo de os ditos jovens expressarem as suas preocupações, onde só gritaram chavões e nada mais, nenhuma proposta nova em concreto. Tecla principal: o pedido de demissão do ministro da Economia, que acabou por os receber em mesa de conversações e tudo e onde a única coisa que terá constatado foi o pedido, de viva voz, para se ir embora. Esta benevolência pode ter várias leituras, a principal das quais uma leitura cínica das instituições para com eles: deixem-nos falar. Mas no reverso da medalha, nos bastidores desses jovens, poderão estar perigos ocultos, como quem se posiciona por detrás deles, falam a coberto de quê e de quem.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Sementes de Alfarroba: os jovens activistas do clima

Carmo Afonso tem, na minha opinião, um verdadeiro dom para estar certa sem saber bem porquê nem como. Subscrevo quase todas as posições que toma na última página do PÚBLICO, mas, não raras vezes, dou por mim a discordar da forma como lá chega. O seu artigo na edição de 16 de Novembro ilustra bem o meu argumento.

Carmo Afonso admite não saber como conciliar a luta pelo reequilíbrio ecológico com o capitalismo e assume, por isso, que são irreconciliáveis. Como não sabe, é impossível. E escusa-se de explicar porquê. No seu mundo, o capitalismo tem culpa de tudo. Tenho muitas dúvidas sobre como resolver a maior ameaça da história da humanidade e adaptar toda uma civilização à inevitável catástrofe que vivemos. Já a Carmo Afonso não faltam certezas. O exemplo perfeito de como até um relógio avariado pode estar certo.

José Milheiro, Porto

Carmo Afonso

É sempre com interesse e amiúde com prazer que leio Carmo Afonso. Ao ler a sua crónica de 16-11-2022 “Os jovens ativistas do clima e os velhos do costume”, não pude deixar de sorrir com o seu final: “Ser ambientalista e defensor do capitalismo é como ser vegetariano e trabalhar num matadouro.” A frase não deixa de ter a sua graça. No entanto e a meu ver, ela é uma visão simplista e redutora dum tema altamente complexo.

Ronald Silley, Canadá

A burocracia impede a eficiência

Somos um país tremendamente burocrático e complicado. Muitas repartições públicas que se têm de frequentar, obrigatoriamente, para tratar do que quer que seja. Não há ligações entre os diversos serviços públicos, são todos estanques, não comunicam entre si de forma alguma.

Para resolver alguma questão, que não dependa de um único serviço, tem de se circular de secção em secção, de departamento em departamento, mostrar tudo de início ao fim, explicar tudo. E estamos na era da informática, da informação, do digital. Mas continua tudo muito, muito burocratizado, com uma máquina pública tão pesada, tão complicada, que se auto-alimenta, razão pelo qual temos mais de 700 mil funcionários públicos.

E os privados têm de estar formatados a este sistema. Isto implica menos eficiência, menos produtividade e muitas complicações. É o sistema, sempre foi. E sempre será. É pena.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto