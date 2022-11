Produção de gás faz do Qatar um vencedor na crise energética

O Mundial de futebol do Qatar arranca neste domingo com o jogo inaugural entre a selecção anfitriã e o Equador. Ninguém, nem os próprios qataris, terão grande expectativa sobre a campanha do Qatar neste campeonato, mas a selecção comandada pelo espanhol Félix Sánchez poderá entrar em campo com mais optimismo relativamente ao futuro próximo do país do que a maioria das equipas que se defrontará na prova.