Há outro Ten Hag no destino de Ronaldo

Pertenceu ao jornalista inglês Piers Morgan o primeiro par de ouvidos a escutar da boca de Cristiano Ronaldo que, “90% do tempo, a Imprensa é lixo”. Morgan trabalhou durante sete anos nos tablóides do magnata Rupert Murdoch, todos eles paradigmas de jornalismo caviar, como a própria carreira do entrevistador. Corrido da direção do News of the World depois de publicar fotografias de uma condessa numa clínica de reabilitação, seria depois despedido, já noutro grupo editorial, do Daily Mirror por dar à estampa imagens adulteradas que garantia serem provas do exercício de tortura em Abu Ghraib, durante a segunda guerra do Golfo. Ronaldo não o escolheu por ser bom jornalista, mas sim por ter a justa reputação de “Amigo das Estrelas”, desde os primeiros passos no The Sun, em 1988, onde foi contemporâneo de um singular escândalo que envolvia escutas telefónicas, pagas pelo jornal, a estrelas pop e figuras da família real britânica (a secção dele...).