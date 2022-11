Verstappen garante pole em Abu Dhabi e prepara 15.º triunfo de 2022

Max Verstappen garantiu este sábado, no circuito Yas Marine, em Abu Dhabi, a última pole position (com 1m23,824s) da temporada, em que foi por sete vezes o mais rápido em qualificação. O neerlandês da Red Bull parte em vantagem para fechar o Mundial de 2022 com mais uma vitória, que seria a 15.ª e a terceira consecutiva no Grande Prémio da capital dos Emirados Árabes Unidos.

A Red Bull garantiu a primeira linha da grelha, com Sergio Pérez a bater o Ferrari de Charles Leclerc, que garantiu a terceira posição ao lado do companheiro Carlos Sainz. Com o título de campeão entregue a Verstappen, a luta no 22.º Grande Prémio da temporada centra-se na conquista do segundo lugar, com o mexicano Pérez e o monegasco Leclerc igualados com 290 pontos.

Na última qualificação de Sebastian Vettel (Aston Martin), o piloto alemão obteve o nono tempo, à frente de Daniel Ricciardo, que está de saída da McLaren para assumir o lugar de piloto de reserva da Red Bull em 2023 e que penalizará três posições na grelha de partida.

Depois dos dois primeiros lugares no pódio do Grande Prémio de São Paulo, no Brasil, os Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell não foram além do quinto e sexto tempos, respectivamente.