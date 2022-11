Jogos com História: O dia um dos Mundiais de futebol

A história, em campo, dos Mundiais de futebol começa, não com um, mas com dois jogos. A 13 de Julho de 1930, a França derrotou o México por 4-1 e os EUA surpreenderam a Bélgica e venceram por 3-0.

O Uruguai é um dos maiores fenómenos do futebol mundial. A regularidade com que descobre, lança e exporta grandes jogadores para todo o mundo é quase inacreditável, tendo em conta a exiguidade do seu campo de recrutamento: menos de 3,5 milhões de habitantes. Segundo a Wikipédia, é o 89.º país ou território em superfície, mas apenas o 131.º em população (por comparação, Portugal é, respectivamente, 109.º e 87.º). Mais: o Uruguai é o único país da história com menos de 40 milhões de habitantes a sagrar-se campeão mundial. E fê-lo por duas vezes.