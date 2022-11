O “interesse nacional” das chuteiras

Onde estará o “interesse nacional” que o Presidente vislumbra para justificar a sua visita a um país repugnante pela forma como trata as mulheres, as crianças, os homossexuais ou os emigrantes?

Depois da polémica com as declarações sobre a pedofilia na Igreja, o Presidente da República voltou a estragar com uma frase uma declaração que no seu conjunto é uma corajosa condenação das violações dos direitos humanos no Qatar. Mas, ainda assim, apesar de toda a polémica e de toda a indignação, Marcelo não abdica de ir ao país que condena. Por uma razão essencial: o “interesse nacional”.