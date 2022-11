Mãe chimpanzé conhece a cria recém-nascida após cesariana. Vídeo do reencontro torna-se viral

O vídeo do momento em que uma mãe chimpanzé se reencontra com a sua cria recém-nascida tornou-se viral nas redes sociais. O episódio ternurento registado em vídeo aconteceu no jardim zoológico de Sedgwick County, em Wichita, no Kansas (Estados Unidos da América).

Mahale, a chimpanzé, foi submetida a uma cesariana de emergência na passada terça-feira, 15 de Novembro, depois de o trabalho de parto natural ter tido algumas complicações.

Kucheza nasceu com problemas respiratórios. Devido aos baixos níveis de oxigénio, o recém-nascido ficou internado a receber tratamento médico antes de poder conhecer a mãe.

Quase 48 horas após o nascimento, o bebé chimpanzé e a mãe reencontraram-se e o momento foi gravado pelos funcionários do zoo. Num primeiro momento, Mahale não estava a reconhecer a cria, mas assim que Kucheza se mexe a mãe chimpanzé rapidamente pega no filho ao colo e começa a embalá-lo.

Segundo o jardim zoológico de Sedgwick County, “Mahale é uma mãe excepcional” e ambos os chimpanzés — espécie em extinção — se encontram bem de saúde.