Três principais operadoras concorrem para operar o SIRESP

NOS, Vodafone e MEO, as três principais operadoras de telecomunicações estão na corrida para operar e manter o Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de Portugal (SIRESP), a rede de comunicações de emergência, que assegura as comunicações entre diversas entidades, como polícias, bombeiros e INEM.

Na fase de qualificação do concurso público internacional foram admitidas 13 candidaturas e terminou esta terça-feira a admissão das respectivas propostas, estando marcado para breve, em princípio na próxima semana, a abertura das mesmas para começarem a ser analisadas.

Este é um concurso de muita complexidade, sobretudo porque estamos a falar de uma rede que é usada por mais de 125 organismos e 425 corpos de bombeiros, com mais de 40 mil utilizadores e com 550 antenas espalhadas por todo o país.

O concurso, com um valor global de 60.975.609,74 euros, sem incluir o imposto sobre o valor acrescentado, o qual acresce àquele valor à taxa legal aplicável, é para um período de cinco anos e está dividido em sete lotes.

O lote mais dispendioso, segundo o caderno de encargos consultado pelo PÚBLICO, é o primeiro, precisamente o que se refere aos serviços de manutenção da TETRA, a tecnologia usada pelo SIRESP. O valor contratual deste lote é de 23.983.739, 84 euros.

Outra questão que se destaca no caderno de encargos é o facto de, na maioria dos lotes, ser exigida uma experiência mínima de três anos. É o caso do já referido lote 1, em que um dos critérios obriga a que o candidato tenha experiência, nos últimos três anos, na operação e manutenção de redes de âmbito nacional de comunicações móveis em algum Estado-Membro da União Europeia.

Os vencedores do concurso deviam começar a trabalhar a 1 de Janeiro de 2023, mas dificilmente poderá acontecer porque o procedimento está atrasado e envolve uma grande complexidade na apreciação das propostas apresentadas pelos concorrentes.

Por isso, o Estado já está a negociar com parceiros privados do SIRESP para que estes continuem a fornecer, depois de 31 de Dezembro e de forma temporária, os serviços que permitem o funcionamento da rede.

As previsões apontam para um contrato por ajuste directo que pode ir até aos seis meses a um ano, sobretudo por causa da contratação do serviço de redundância via satélite que não deverá ser possível contratar por períodos inferiores. Além disso, a transição dos serviços para os operadores vencedores deverá demorar, no mínimo, três meses.

Assim, para acautelar a manutenção e o funcionamento da rede e tal como o PÚBLICO já noticiou, a SIRESP, S.A. sondou os parceiros privados para uma prorrogação dos contratos, insistindo, contudo, que o valor dos mesmos tenha um desconto de 20% face aos que estão em vigor.

Em final de Junho de 2020, quando terminou a parceria público-privada relativa à construção, gestão e manutenção da rede SIRESP o Estado acordou pagar quase 26 milhões de euros a três parceiros para assegurarem os serviços essenciais para que o sistema de comunicações continuasse a funcionar durante mais 18 meses.

A Altice, a antiga Portugal Telecom — que tinha 30,5% do capital da SIRESP, SA, percentagem que foi entretanto vendida ao Estado — recebeu a principal fatia da verba, quase 22,4 milhões de euros, mais IVA, que representou um desconto de pelo menos 10% face ao que era praticado antes.

Esses ajustes directos, que obrigaram o Tribunal de Contas a avaliar os vistos prévios em data recorde, foram necessários porque o Governo não acautelou a devido tempo o futuro da rede após o fim da parceria público-privada, que durou 15 anos e custou mais de 500 milhões de euros ao Estado.