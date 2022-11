Declarações de Marcelo sobre direitos humanos ensombram viagem ao Qatar

PS e PSD vão viabilizar autorização da deslocação do Presidente da República ao Mundial de futebol. IL, BE, PAN e Livre votam contra.

Ao longo dos dois mandatos presidenciais, o Presidente da República nem sempre visitou democracias consolidadas ou respeitadoras dos direitos humanos. E quando isso acontece, Marcelo Rebelo de Sousa faz por incluir o tema no discurso. É esse o principal argumento que o chefe de Estado usa para justificar a sua deslocação ao Qatar para assistir ao jogo de abertura de Portugal no Mundial de futebol, o que tem merecido críticas à esquerda e à direita. A autorização da viagem tem aprovação garantida pelo PS e PSD no Parlamento, como é tradição. Mas, desta vez, vai merecer o voto contra da Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre.