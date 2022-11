João Caseiro reeleito presidente da Associação Académica de Coimbra

O actual presidente da direcção-geral da Associação Académica de Coimbra (AAC), João Caseiro, foi reeleito esta quinta-feira com 78,74% dos votos, num acto eleitoral que registou uma abstenção de 86,59%, informou a Comissão Eleitoral.

A lista S - Sentir Académica, que João Caseiro encabeçava, venceu as eleições para a direcção-geral, sendo reeleito para o cargo, para um mandato de um ano.

João Caseiro, estudante de mestrado em administração educacional de 23 anos, venceu as eleições com 78,75% dos votos (2.407), contra 12,37% (378 votos) do candidato da lista P – Parem de Empatar encabeçada por Wilson Domingues, refere o site da AAC que dá conta dos resultados eleitorais.

Numas eleições com três candidaturas, a lista E –​ Estudantes Primeiro, liderada por Gonçalo Lopes, registou 8,90% (272 votos).

De acordo com os dados disponibilizados pela Comissão Eleitoral, nestas eleições votaram 3311 estudantes registando-se uma abstenção de 21.372 eleitores, já que o número total de eleitores é de 24.683.

Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, Daniel Tadeu, “correu tudo bem” nas eleições desta quinta-feira, notando apenas uma “pequena quebra no servidor da Académica durante o horário de almoço”, no entanto, não pensa que esse percalço “tenha afectado a abstenção”.

Esta situação com o servidor “foi resolvida no espaço de uma hora”, acrescentou. Neste acto eleitoral, registaram-se 72 votos nulos e 182 votos brancos.

“Quando me recandidatei e quando construí esta equipa foi sempre com o propósito de vencer e de vencer à primeira volta. Correu bem, tivemos uma votação dentro do eleitorado bastante expressiva. Conseguimos evitar a segunda volta, com bom resultado e fico muito satisfeito por poder continuar a trabalhar para a Académica todos os dias, pelo menos durante mais este ano”, disse esta quinta-feira à agência Lusa, João Caseiro.

Entre as propostas, o actual presidente da AAC defende a criação de um conselho de residências universitárias de Coimbra, o reforço do apoio dado às secções culturais, a requalificação de espaços desportivos das secções da instituição, assim como uma intervenção política da Académica em defesa de melhores condições para a comunidade estudantil.

João Caseiro quer que as intervenções políticas da AAC estejam suportadas em dados e estudos, antevendo um que permita calcular todos os custos extra propinas que os estudantes têm para frequentar no ensino superior.

Do ponto de vista interno, o João Caseiro considera que a Associação Académica tem de consolidar a sua saúde financeira.

O voto antecipado para estas eleições decorreu na segunda-feira, tendo-se realizando a votação geral esta quinta-feira, entre as 10h e as 19h.