Isaltino Morais

Os meios de comunicação social noticiaram mais uma “tropelia” de Isaltino Morais que irá custar ao município de Oeiras cerca de meio milhão de euros! Desta vez, o autarca decidiu proceder a terraplenagens interditas num terreno público, contra o aviso e alerta de terceiros, nomeadamente de uma vereadora da câmara. Não há muito tempo, o autarca terá sido responsável pela construção de um “obelisco”, estranho e feio, no Parque dos Poetas, que terá custado cerca de 600 mil euros! Num curto período de tempo foram assim noticiados gastos desnecessários que ultrapassam o milhão de euros!

Uma pergunta que se impõe no imediato é sobre a responsabilidade por estes desmandos nos gastos dos dinheiros dos munícipes. Será tudo responsabilidade só do presidente da câmara, estando os restantes membros da equipa dirigente isentos da mesma? A câmara é gerida por um órgão colegial ou só por uma pessoa, sem necessidade de explicar os seus actos, mesmo quando estes se traduzem em pesados encargos para os munícipes? E para que servem as assessorias, técnicas e jurídicas, nestes casos?

F. Santos, Oeiras

Governantes e governados

O recente livro de Carlos Costa, O Governador, promete tornar-se um caso sério de polémica. Em primeiro lugar, estou muito curioso por conhecer os desenvolvimentos, averiguações e testemunhos, que o anunciado/ameaçado processo de António Costa poderá desencadear.

Depois, muitos dos que clamam por contenção e respeito pelas instituições não me parecem ser do grupo “não sabe, nem quer saber”, mas sim do grupo que “sabe e não quer que os outros saibam”. Um pouco ao estilo das famílias que guardam cuidadosamente no seu interior os episódios menos edificantes, evitando que cheguem à rua.

A diferença, neste caso, é que os outros, que supostamente não precisariam de saber, não são consumidores de revistas cor-de-rosa. São cidadãos de pleno direito e o “grupo” cioso de discrição não é uma família, nem uma famiglia. É a elite que nos governa e que nos deve contas pelo que fazem com a procuração que lhes passamos para governar.

Venham mais livros, sérios, com um mínimo de rigor e objectividade. Queremos conhecer a fundo o detalhe do que por cá se passa e o carácter daqueles em que precisamos de confiar.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

O Governador é serviço público

Nas cartas ao director de ontem, o leitor António Barbosa insurge-se contra a publicação do livro O Governador, defendendo não ser eticamente correcto trazer para a praça pública conversas privadas, dando até o exemplo do livro de Cavaco Silva sobre as suas conversas com Sócrates. Está completamente enganado.

As conversas entre estas pessoas não são privadas, são e devem ser públicas e publicadas. Não estamos a falar de conversas de café entre amigos. Estamos a falar dos protagonistas políticos que nos governam, que pagamos. Temos todo o direito de saber o que fazem, o que falam e com quem.

A partir do momento em que aceitam cargos públicos, tudo o que se relacionar com os cidadãos tem de se saber.

António Lamas, Montijo

Dois mil dias de atraso

O ex-governador do BdP foi muito mau ​para muitos, muitos contribuintes com os impostos em dia, como eu. Gosto de pagar impostos, não desmedidos... porque sustentam apoios sociais, o SNS, a Cultura e por aí adiante. O ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa resolveu “escrever” um livro por interposta pessoa, fazendo uma vingança mesquinha. A desonestidade temporal que Carlos nos convoca tem seis anos de atraso(!). Teria sido assertivo e higiénico já ter tido feito aquelas revelações.... Aí, sim, a pertinência e a sua verdade teriam outro impacto e consideração.

Atingiu o primeiro-ministro, ao querer reescrever a história com dois mil dias de atraso. Regressando ao meu primeiro parágrafo, não esqueceremos que Carlos Costa mexeu na nossa carteira sem o nosso consentimento, subtraindo muitos milhares e milhares de euros para sustentar e “ajustar” bancos... uma calamidade, para os mesmos de sempre. Nunca disse palavra sobre este abuso, com a benevolência do adjectivo.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas