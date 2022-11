Cidadãos formam grupo para alertar para o ruído e pedir fim do aeroporto de Lisboa

Moradores afectados pelo ruído do aeroporto juntarem-se na plataforma cívica “Aeroporto Fora, Lisboa Melhora”. Defendem o fim dos voos nocturnos e o encerramento da Portela. Apresentam-se este sábado.

Quando Sérgio Morais comprou a sua casa em Alvalade, nunca pensou que o ruído produzido acima da sua cabeça tornasse quase impossível habitá-la. “Não esperava que a situação fosse tão má.” Os aviões passavam já em intervalos de poucos minutos, muito cedo e já de noite, estremecendo o prédio e colocando em causa o descanso e a saúde de moradores. Desde então, mudou as janelas para umas com vidros duplos, mudou de quarto — e voltou a mudar em busca de um lugar onde consiga descansar e trabalhar —, experimentou vários tipos de tampões para os ouvidos. “Da minha casa, eu até oiço os aviões ligados durante a noite. Há sempre aquele zumbido”, partilha o consultor de tecnologias de informação com o PÚBLICO.