Violência no desporto: take 623,5 (II)

1. No passado dia 28 de Outubro demos aqui conta da aprovação, em Conselho de Ministros, de proposta de lei visando introduzir novas medidas no âmbito da prevenção e combate à violência no desporto. Depois, enquadrámos tal anúncio naquilo que é a história legislativa nessa matéria, desde 1980 até à actualidade. Deixámos promessa de olhar mais de perto a referida iniciativa legislativa assim que ela fosse pública.