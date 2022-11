Selecção portuguesa sentiu calor à partida e à chegada a Doha

A selecção nacional portuguesa de futebol está desde o início da noite desta sexta-feira no Qatar, onde aterrou pouco antes das 20h (23h em Doha), depois do voo de 6h30, numa viagem iniciada ao final da manhã, com a saída da Cidade do Futebol.

À chegada ao Aeroporto Internacional de Doha - que nesta sexta-feira recebeu outras oito selecções, entre as quais o Gana -, e ainda antes de seguir para o Hotel Al-Samriya, em Shahaniya (a 30 quilómetros da capital), o seleccionador nacional, Fernando Santos, expressou numa breve declaração o desejo de Portugal poder contribuir para “um grande Campeonato do Mundo”, de preferência com um “grande Mundial” da própria selecção nacional.

Com treino marcado para as 17h, a comitiva portuguesa dispõe ainda de alguns dias para a imprescindível “aclimatação” até à estreia, dia 24, quinta-feira, às 16h, com os ganeses.

O ambiente que rodeou a equipa das quinas ficou marcado por uma calorosa despedida, com quatro centenas de crianças a animarem o início da viagem, antes do embarque no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que aconteceu pouco depois das 13h, com um atraso de quase uma hora.

Antes da maratona de quase dez horas, houve lugar à corrida aos autógrafos, que muitos esperavam que pudesse prosseguir no Qatar, onde se registou novo “banho” de adeptos, especialmente à chegada à unidade hoteleira, que a comitiva e os portugueses esperam que possa albergar a selecção até ao dia 19 de Dezembro, depois da grande final.

A recepção incluiu cânticos, com muitos portugueses (entre os quais alguns dos cerca de milhar e meio de emigrantes lusos) a entoarem o hino nacional, deixando aos locais que “adoptaram” a selecção portuguesa optarem pelo célebre “sii” de Cristiano Ronaldo, maior referência da equipa nacional, e o nome mais repetido, independentemente da polémica gerada pela última entrevista do avançado do Manchester United.

Portugal fez o check-in já depois das 21h (a passar da meia-noite no Qatar), num sprint acompanhado a pé pelas forças de segurança locais, habituadas aos quase 30 graus e à elevada humidade do país.