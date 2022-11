Sadio Mané falha Mundial por lesão

Infelizmente, a ressonância magnética de hoje (quinta-feira) mostra-nos que a recuperação não é tão favorável como esperávamos e, infelizmente, decidimos declarar a retirada da Sadio do Campeonato do Mundo

Jogador lesionou-se no último jogo pelo Bayern Munique e, apesar de ter sido convocado pelo Senegal, estará ausente no Mundial.

Está confirmada uma nova baixa de peso para o Mundial e, neste caso, para o Senegal: Sadio Mané sofreu uma lesão no perónio direito e não estará na competição.

A lesão ocorreu na última partida que o avançado de 30 anos fez pelo Bayern Munique, a 8 de Novembro, frente ao Werder Bremen, tendo Mané saído de campo logo após 20 minutos de jogo. O jogador vai precisar de cirurgia para recuperar.

Depois de algumas dúvidas em relação ao seu estado físico, o seleccionador do Senegal, Aliou Cissé, convocou Mané, que é a estrela da equipa, para o Mundial, mesmo sabendo que o jogador estaria ausente dos primeiros jogos. Agora, o pior cenário confirmou-se e o avançado não irá actuar na competição.

Citado pela Reuters, o médico do Senegal, Manuel Afonso, confirmou o pior cenário: “Infelizmente, a ressonância magnética mostra-nos que a recuperação não é tão favorável como esperávamos e, infelizmente, decidimos declarar a retirada de Sadio do Campeonato do Mundo”.

Mané era visto como a maior esperança da sua selecção no Mundial, que está inserida no Grupo A, juntamente com Qatar, Equador e Países Baixos.

Em 2022, Mané já marcara o penálti que dera ao Senegal a vitória no Campeonato Africano das Nações, e fez o mesmo para qualificar o seu país para o Mundial (em ambos os casos, o vencido foi o Egipto).

Ainda não foi divulgado o tempo de recuperação do avançado.

Texto editado por Nuno Sousa