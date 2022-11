E do Expresso Transatlântico saiu Barquinha, numa aventura marítima com Conan Osíris

Depois de lançar quatro videoclipes do seu primeiro EP, Expresso Transatlântico (2021), que trazia por título o nome do grupo, o trio composto por composto por Sebastião Varela (guitarra eléctrica e teclados), Gaspar Varela (guitarra portuguesa) e Rafael Matos (bateria) estreia agora um novo tema, até aqui inédito. Assim, aos videoclipes de Primeira Rodada, Azul Celeste, Alfama, Texas e Quando Neptuno deu à Costa junta-se agora uma música original, Barquinha, com voz e letra de Conan Osíris. Realizado, tal como os anteriores, por Sebastião Varela, e com participação do trio e de Osíris, este tema conta ainda com dois músicos convidados: Tiago Martins (baixo) e Zé Cruz (teclados). Filmado a preto e branco e a cores, inclui (“gentilmente cedidas pela família e herdeiros”) imagens do filme Maria do Mar, de Leitão de Barros (1930), obra-prima do cinema mudo português que a Cinemateca editou este ano em DVD, com música original de Bernardo Sassetti interpretada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

A ideia de trabalhar com Conan Osíris é anterior ao EP de estreia, segundo os Expresso Transatlântico: “Desde o início deste projecto que o nosso intuito tem sido juntar diferentes sonoridades, de diferentes realidades e juntá-las numa casa comum. Barquinha acaba por ser exactamente isso, um sítio onde nos podemos encontrar musicalmente.” Reuniram-se então os três (Sebastião, Rafael e Gaspar) para “compor as ideias” que iam tendo “E partilhávamos com o Conan as malhas que iam saindo. Sempre sem qualquer complicação e bastante receptivo ao que tínhamos a apresentar, o Conan foi juntando a magia dele. Daí saíram várias horas de criação e boa onda que havemos de levar connosco para o resto da vida como um exemplo de como existe dentro da música esta possibilidade incrível de juntar pessoas. Mais tarde, num processo mais avançado e com o apoio do Tiago Martins e do Zé Cruz, levámos a música até ao Haus [estúdio onde o tema foi gravado, em Outubro] com o Pedro Ferreira e o Makoto e o resto é história.”

Voltando a Barquinha, é o primeiro tema a ser divulgado do álbum que os Expresso Transatlântico anunciam para 2023 e que, nas palavras do trio, trará “melodias que nos transportam para os lugares mais ínfimos dos oceanos num refrão que ficará a ecoar de onda em onda”. O videoclipe, segundo Sebastião Varela, “vive dentro da ideia de partir para regressar, desenhando em tom de celebração a preparação para a partida, nunca esquecendo a importância de voltar”. Daí, afirma ele no texto que acompanha o single, a inclusão de imagens de Maria do Mar, “para melhor ilustrar este conceito”. A fotografia do trio com Conan Osíris, que aqui se reproduz, é da autoria de Miguel Marques.